Дмитрий Песков: "А кто выиграл? "Зенит" выиграл? Ну, слава Богу"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не смотрел ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо" (8:1 - доп.время).

- А кто выиграл? "Зенит" выиграл? Ну, слава Богу, - цитирует "Московский Комсомолец" Пескова.

Петербургский клуб стал вторым в истории, который прошел в следующий раунд еврокубка после поражения со счетом 0:4 в первой игре.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о "ползающих на четвереньках зенитовцах".

"Зенит" - "Динамо" Минск - 8:1. Видео всех голов! //

За "Зенит" болели как никогда. Пришлось использовать теплоходы //

"Зенит"! Ты круче "Барселоны"!