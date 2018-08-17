14:58 | Футбол — Лига Европы

Дмитрий Песков: "А кто выиграл? "Зенит" выиграл? Ну, слава Богу"


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не смотрел ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо" (8:1 - доп.время). 

- А кто выиграл? "Зенит" выиграл? Ну, слава Богу, - цитирует "Московский Комсомолец" Пескова.

Петербургский клуб стал вторым в истории, который прошел в следующий раунд еврокубка после поражения со счетом 0:4 в первой игре.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о "ползающих на четвереньках зенитовцах".

"Зенит" - "Динамо" Минск - 8:1. Видео всех голов! //
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Дополнительная информация

https://www.mk.ru/sport/2018/08/17/a-kto-vyigral-v-kremle-poradovalis-razgromnoy-pobede-zenita.html

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