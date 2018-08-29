Дмитрий Кириченко – о матче с "Рейнджерс": "Хочется, чтобы синтетика хоть немного помогла нам"

Тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко не считает, что синтетическое поле на стадионе "Нефтяник" станет преимуществом команды в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Рейнджерс". В первой встрече российский клуб уступил шотландскому со счетом 0:1.

– Мы понимаем, что в ответной игре нам нужно забивать. Будем выходить на поле с этим настроем и надеемся, нам это удастся, – цитируют "Известия" Кириченко. – Что касается синтетического покрытия нашего стадиона – конечно, хотелось бы, чтобы это хоть немного помогло нам. В Шотландии не привыкли играть на таких газонах, но не стоит ожидать, что это будет решающим фактором.

"Уфа" – "Рейнджерс": Лига Европы, 4-й отборочный раунд, ответный матч, 30 августа 2018,

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