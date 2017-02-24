16:03 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Дмитрий Кириченко: "Манчестер Юнайтед" — самый сильный соперник, который мог нам достаться"

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Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко заявил, что доволен итогами жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, после которой российскому клубу достался "Манчестер Юнайтед". Специалист отметил, что болельщики смогут посмотреть на еще один топ-клуб в этом сезоне. Дончане примут гостей 9 марта, ответный поединок состоится на "Олд Траффорд" через неделю.

– Наверное, "Манчестер Юнайтед" – самый сильный соперник, который мог нам достаться, – цитирует сайт "Ростова" Кириченко. – Здорово, что за один футбольный сезон наши болельщики увидят столько суперклубов. Недостатка информации про "Манчестер Юнайтед" точно не будет. Будем готовиться, сражаться, показывать характер. Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10776

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