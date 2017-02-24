Дмитрий Кириченко: "Манчестер Юнайтед" — самый сильный соперник, который мог нам достаться"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко заявил, что доволен итогами жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, после которой российскому клубу достался "Манчестер Юнайтед". Специалист отметил, что болельщики смогут посмотреть на еще один топ-клуб в этом сезоне. Дончане примут гостей 9 марта, ответный поединок состоится на "Олд Траффорд" через неделю.

– Наверное, "Манчестер Юнайтед" – самый сильный соперник, который мог нам достаться, – цитирует сайт "Ростова" Кириченко. – Здорово, что за один футбольный сезон наши болельщики увидят столько суперклубов. Недостатка информации про "Манчестер Юнайтед" точно не будет. Будем готовиться, сражаться, показывать характер. Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата.