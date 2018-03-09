Дмитрий Хомуха: "Преимущества у "Лиона" над ЦСКА не было никакого"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха сомневается, что армейцы смогут пробиться в четвертфинал Лиги Европы. В первом матче 1/8 финала ЦСКА уступил "Лиону" дома 0:1.

- Преимущества у "Лиона" не было никакого, но команды из первой европейской пятерки чемпионатов тем и отличаются, что, получая шанс, они всегда его реализуют, - цитирует "Р-Спорт" Хомуху. - Этого не хватило армейцам, которые создавали голевые моменты, но не реализовывали их. Хотя дома просто необходимо было забивать. Сейчас, увы, шансов у ЦСКА весьма мало на выход в четвертьфинал.

Нужно, конечно, учитывать, что технически неплохо оснащенным игрокам ЦСКА, таким как Головин, например, было непросто в таких погодных условиях показывать свое мастерство. В обороне армейцы выглядели достойно, несмотря на несколько потерь. Игра была равной.