Дмитрий Градиленко: "Спартак" играл с "Рейнджерс" очень плохо. Слава богу, что 0:0"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Градиленко оценил игру красно-белых в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс". Встреча в Глазго завершилась безголевой ничьей.

"Спартак" играл как мог и, к сожалению, играл очень плохо, за всем этим было печально наблюдать. "Рейнджерс" - известный в Европе клуб, но когда он в последний раз чего- то добивался?, - цитирует ТАСС Градиленко. - Это обычная британская команда, которую спокойно можно было обыгрывать. Но наша команда совершенно разбалансирована, у нее нет никакой игры, и слава богу, что сыграли 0:0.

У "Рейнджерс" нет индивидуально сильных футболистов, которые могут обыграть через пас или индивидуально. У соперника есть игроки, которые бьются, толкаются, носятся, как угорелые, они привыкли играть так каждый матч.