Дмитрий Булыкин: "Удивлен, что "Зенит" не реализовал ни одного шанса"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Андерлехтом" (0:2) предсказывал победу российского клуба. Бывший спортсмен отметил, что был неприятно удивлен игрой клуба из Санкт-Петербурга.

– Как оцениваете результаты наших клубов в еврокубках?

– Приятно удивили.

– Даже поражение "Зенита"?

– Нет, это было не настолько приятно. Я играл в "Андерлехте", сказал им, что "Зенит" их порвет, на что мне отвечали: "Мы поборемся, ничейку вырвем". Но даже выиграли. Был удивлен, что "Зенит" не реализовал ни одного шанса, хотя Дзюба имел стопроцентные моменты. В ответной игре питерцам придется тяжеловато. Будем надеяться, и болеть за наши команды.

Очень приятно удивил "Ростов", который обеспечил себе выход в следующую стадию. "Краснодару", к сожалению, придется играть в Турции, а это всегда тяжело. Поэтому не сказал бы, что результат первого матча что-то значит – там будет совсем другая игра, и болельщики погонят свою команду вперед. Тяжело будет, нужно обязательно забивать самим.

Мне хочется, чтобы все три клуба прошли. У "Зенита" это может получиться – команда и по уровню, и по бюджету, и по составу намного сильнее "Андерлехта". Приятно, когда в футболе деньги – не решающий фактор, все зависит от футболистов, но я болею за россиян. (Андрей МУРНИК)