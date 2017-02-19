Дмитрий Булыкин: "С "Фенербахче" Смолов сыграл не как игрок топ-уровня"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что неудачная игра форварда "Краснодара" Федора Смолова связана с информацией о его возможном трансфере. Булыкин надеется, что в скором времени к игроку вернется уверенность. В текущем сезоне чемпионата России форвард забил 10 мячей в 12 играх, а также записал на свой счет 5 голов в 7 встречах.

– Что скажете об игре вашего коллеги по амплуа, Федора Смолова?

– Пока он выглядит не очень, не забил, – сказал Булыкин. – И в некоторых моментах сыграл не так, как играют футболисты топ-уровня. Но будем надеяться, что скоро к нему придет та уверенность, которая у него была, начнет забивать и принесет пользу "Краснодару". Вопрос с его возможным трансфером, думаю, до сих пор у него в голове. Надеюсь, сейчас он об этом забудет и вновь начнет приносить пользу "Краснодару" и сборной.

– Полагаете, дело не в его физической форме?

– Нет. Всех хватает бегать 90 минут. А самое важное в первых после перерыва официальных матчах – забивать, почувствовать уверенность, и чтобы партнеры почувствовали, что ты можешь забивать, и отдавали мяч тебе. (Андрей МУРНИК)