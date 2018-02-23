Дмитрий Булыкин: "Локомотив" даст бой "Атлетико"

Бывший нападающий "Локомотива" и советник президента клуба Дмитрий Булыкин отметил, что железнодорожникам придется выложиться на максимум в противостоянии 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико". Булыкин также добавил, что москвичи дадут бой "матрасникам".

- Конечно, "Атлетико" – топ-клуб, - цитирует "РИА-Новости" Булыкина. - Тут все без сомнений. Футболистам "Локо" придется выложиться на максимум. Ни один футболист не выходит на игру с мыслями о поражении, поэтому железнодорожники дадут бой испанскому клубу. Будет очень интересная игра, от которой мы получим нереальное удовольствие.

Напомним, что первый матч 1/8 финала пройдет 8 марта в Мадриде, ответный - 15 марта в Москве.