Дмитрий Булыкин: "Фенербахче" и "Краснодар" по силам примерно равны"

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение, что "Фенербахче" в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" начнет атаковать с первых минут. В первом матче россияне одержали победу со счетом 1:0. Ответная встреча состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

– Победа в первом матче со счетом 1:0 еще ни о чем не говорит, – сказал Булыкин. – На мой взгляд, соперники примерно равны по силам. Россиянам придется непросто. "Фенербахче" с первых минут начнет атаковать, плюс рьяная поддержка болельщиков... Хочется, чтобы Смолов забил и почувствовал уверенность, тогда у "Краснодара" будут хорошие шансы на победу. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Фенербахче" - "Краснодар"