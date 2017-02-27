Дмитрий Аленичев: "Планирую слетать в Ростов, пообщаться с Моуринью"

Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что у "Ростова" практически нет шансов на успех в противостоянии с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы. По словам специалиста, он будет поддерживать российский клуб, несмотря на знакомство с главным тренером англичан Жозе Моуринью. Аленичев играл под руководством Особенного в "Порту".

– Как вам выступление российских клубов в Лиге Европы? "Ростов" приятно удивил или пора привыкнуть к его подвигам?

– Дончане выглядели мощно. Но чему тут удивляться? Насколько мне известно, больших проблем с финансами там сегодня нет, ребята думают только о футболе. При этом состав сыгранный, лидеры никуда не ушли. А то, что организация и дисциплина в команде на высочайшем уровне, – очевидно.

– Жребий свел "Ростов" с "Манчестер Юнайтед". Приговор?

– Желаю им удачи, но вообще готов поставить на победу "МЮ" во всем турнире.

– Болеть будете за российский клуб или за Моуринью?

– Я патриот. Но шансов немного, тем более второй матч пройдет в Англии. Кстати, если получится, слетаю на первый поединок в Ростов-на-Дону, чтобы пообщаться с Жозе. (Филипп ПАПЕНКОВ)