Дитмар Кюбауэр: "Мы заслужили победу в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Рапида" Дитмар Кюбауэр прокомментировал волевую победу над "Спартаком" (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

– Я доволен игрой и результатом, активностью нашей команды. Победа получилась заслуженной. Ребята наградили себя этой победой. Мы были активнее и заслужили этот результат, хоть и вырвали победу только в самой концовке.

– Можно сказать, что это типичный "Рапид" – когда в команду никто не верит, она побеждает?

– Когда результат 2:1, и команда показывает хорошую игру, настроение иное. Сегодня можно было почувствовать менталитет "Рапида". Команда до последнего верила, что может завоевать победу.

– Почему не выпустили с первых минут основных игроков, в первую очередь капитана Шваба?

– Если есть возможность усилить команду такими заменами, это всегда хорошо. Фанаты "Рапида" думали, что все должны играть по 90 минут. Но решение было другое, и оно в итоге оказалось верным. Оба наших мяча были инициированы теми, кто вышел на замену.

– "Рапид" очень плохо играет в национальном чемпионате. Почему?

– Главная причина – календарь, все игры идут одна за одной. А у нас нет возможности такой ротации, как у того же "Ред Булла". Это немного объясняет нашу текущую позицию в бундеслиги. Мы сделаем все возможное, чтобы в итоге отобраться в еврокубки.

– Что у вас за конфликт случился с Дмитрием Комбаровым в первом тайме?

– Да просто я ему сказал: "Бери мяч". А он не хотел его брать, пришлось бросать мяч на землю. Но в конце концов он поблагодарил и по-немецки сказал "спасибо".

(Александр Рогулев)