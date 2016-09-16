Дирк Кайт: "Знал, что "Фейеноорд" может обыграть "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Фейеноорда" Дирк Кайт подчеркнул, что победа в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы над "Манчестер Юнайтед" (1:0) является прекрасным началом турнира. Форвард отметил, что не скоро сможет забыть эту игру.

- Этот матч забудется не скоро, - приводит Mirror слова Кайта. - Приятно играть с такими командами, как "Манчестер Юнайтед". Перед началом встречи я сказал одноклубникам, что мы сможем победить, если выложимся на сто процентов, а соперник допустит ошибку. Это прекрасное начало турнира.