15:35 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Дирк Кайт: "Знал, что "Фейеноорд" может обыграть "Манчестер Юнайтед"

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Нападающий "Фейеноорда" Дирк Кайт подчеркнул, что победа в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы над "Манчестер Юнайтед" (1:0) является прекрасным началом турнира. Форвард отметил, что не скоро сможет забыть эту игру.

- Этот матч забудется не скоро, - приводит Mirror слова Кайта. - Приятно играть с такими командами, как "Манчестер Юнайтед". Перед началом встречи я сказал одноклубникам, что мы сможем победить, если выложимся на сто процентов, а соперник допустит ошибку. Это прекрасное начало турнира.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1-й тур

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Sergei V

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