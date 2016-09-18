Дирк Кайт: "Только и слышал, как Погба кричал на партнеров по "МЮ"

Нападающий "Фейеноорда" Дирк Кайт был удивлен эмоциональной реакцией полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы (1:0). По словам голландца, французский хавбек высказывал претензии своим партнерам в резкой форме. Также он добавил, что с "красными дьяволами" можно играть, если не позволять им проводить быстрые контратаки.

– Все, что я слышал в первой половине матча против "Манчестер Юнайтед", – это крики Погба на партнеров, - цитирует Mirror Кайта. – В перерыве он орал на них еще громче.

Мы ждали, что они будут атаковать и хотели играть максимально компактно, потому что ввязываться в открытую игру с "Манчестер Юнайтед" – это самоубийство. Они любят быстрые контратаки. Но если не позволить им делать это, то у вас будут шансы.