16:02 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Дирк Кайт: "Только и слышал, как Погба кричал на партнеров по "МЮ"

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Нападающий "Фейеноорда" Дирк Кайт был удивлен эмоциональной реакцией полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы (1:0). По словам голландца, французский хавбек высказывал претензии своим партнерам в резкой форме. Также он добавил, что с "красными дьяволами" можно играть, если не позволять им проводить быстрые контратаки.

– Все, что я слышал в первой половине матча против "Манчестер Юнайтед", – это крики Погба на партнеров, - цитирует Mirror Кайта. – В перерыве он орал на них еще громче.

Мы ждали, что они будут атаковать и хотели играть максимально компактно, потому что ввязываться в открытую игру с "Манчестер Юнайтед" – это самоубийство. Они любят быстрые контратаки. Но если не позволить им делать это, то у вас будут шансы.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

У Кёйта 2 сердца. Были времена. Ливерпуля вся Европа боялась. Пусть хоть 4 место в Англии займут, но на них никто попадать не хотел. Бешеная команда была. Молодцы.

17:04

Red G. Best

он кричал, а его не слышали. на кого он там может кричать то?!

16:18

Ботаникум

Браво, Дирк! На поле ПАХАТЬ НАДО, а не кричать на партнёров. Вот ты - ТРУДЯГА!

16:13

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