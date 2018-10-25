"Динамо" обыграло "Спартак", "Андерлехт" и "Фенербахче" поделили очки

"Андерлехт" и "Фенербахче" сыграли вничью в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы - 2:2. Стамбульцы после дубля Баккали уступали в счете, но смогли в течение четырех минут забить дважды.
Загребское "Динамо" обыграло "Спартак" из Трнавы - 2:1. Хорваты возглавляют группу D с 9-ю очками.
Лига Европы
Групповой турнир
3-й тур
Группа D
"Андерлехт" (Бельгия) - "Фенербахче" (Турция) - 2:2 (1:0)
Голы: Баккали, 35 (1:0). Баккали, 50 (2:0). Фрай, 53 (2:1). Хасан Али, 57 (2:2).
"Андерлехт": Дидиллон, Лоуренс, Санне, Борнау, Салемакерс (Нахар, 86), Кумс, Требель, Геркенс (Дауда, 86), Сайеф, Сантини, Баккали.
"Фенербахче": Харун Текин, Шкртел, Исла, Нойштедтер, Хасан Али, Рейес, Элмас (Алпер Потук, 86), Жаилсон, Бензиа (Айю, 74), Фрай, Слимани (Гючтекин, 74).
Предупреждения: Жаилсон, 10. Исла, 27. Шкртел, 43. Кумс, 45+1. Слимани, 45+1. Бензиа, 52. Элмас, 64. Сантини, 68. Салемакерс, 68. Баккали, 78. Хасан Али, 90+2.
Судья: Кабаков (Болгария).
25 октября. Брюссель. Стадион "Констант Ванден Сток".
"Спартак" Тр (Словакия) - "Динамо" З (Хорватия) - 1:2 (1:0)
Голы: Горбани, 32 (1:0). Гавранович, 64 (1:1). Оршич, 77 (1:2).
"Спартак": Худы, Тот, Чонка, Оравец, Годал, Грешшак, Грендель, Рада (Схиртладзе, 82), Чантуришвили, Ирка (Малецки, 69), Горбани.
"Динамо": Ливакович, Лешкович, Стоянович, Ррахмани, Перич, Адеми, Гояк, Гавранович (Петкович, 88), Хайрович (Кондзер, 74), Оршич, Ольмо (Шуньич, 86).
Предупреждения: Горбани, 6. Чонка, 45. Адеми, 71.
Судья: Кехлет (Дания).
25 октября. Трнава. Стадион "Anton Malatinsky Stadion (City Arena)".