"Динамо" - о разгроме "Зенита": "Волну встретили, хорошо приняли и отправили обратно"

Минское "Динамо" иронично прокомментировало победу над "Зенитом" (4:0) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Встреча прошла накануне.
- Волну встретили, хорошо приняли и отправили обратно, - говорится в сообщении белорусского клуба в Твиттере.
🔥🌊 Волну встретили, хорошо приняли и отправили обратно.#fcdm1927 #DinamoZenit #ИдетВолна pic.twitter.com/d1c9aSWaqm– ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) 9 августа 2018 г.
Перед началом нынешнего сезона "Зенит" объявил о старте рекламной кампании под названием "Идет Волна." Она была призвана объединить все матчи команды в России и Европе общей идеей, олицетворяющей город, клуб и его болельщиков.
#ИдетВолна: "Зенит" представляет кампанию на сезон-2018/19. Сине-бело-голубые объявляют о старте кампании, которая объединит все матчи "Зенита" в сезоне. Вода – один из символов Петербурга, возведённого на одной из самых красивых рек мира и рядом с Финским заливом. Волна – энергия, которую вместе создают команда и миллионы болельщиков "Зенита". Нас миллионы. Мы идем. #ИдетВолна.
Ответная игра между "Динамо" и "Зенитом" состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский". Встреча пройдет по решению УЕФА без зрителей.
Ранее сообщалось, что фанаты питерцев оставили ряд выломанных кресел на стадионе в Минске.
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