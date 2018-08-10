13:46 | Футбол — Лига Европы

"Динамо" - о разгроме "Зенита": "Волну встретили, хорошо приняли и отправили обратно"


Минское "Динамо" иронично прокомментировало победу над "Зенитом" (4:0) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Встреча прошла накануне.

- Волну встретили, хорошо приняли и отправили обратно, - говорится в сообщении белорусского клуба в Твиттере. 

 

Перед началом нынешнего сезона "Зенит" объявил о старте рекламной кампании под названием "Идет Волна." Она была призвана объединить все матчи команды в России и Европе общей идеей, олицетворяющей город, клуб и его болельщиков.

Ответная игра между "Динамо" и "Зенитом" состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский". Встреча пройдет по решению УЕФА без зрителей.

Ранее сообщалось, что фанаты питерцев оставили ряд выломанных кресел на стадионе в Минске.

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