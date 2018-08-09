"Динамо" Минск - "Зенит". Видеотрансляция матча

"Зенит" на официальном YouTube-канале проведет видеотрансляцию первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо". Встреча состоится сегодня в столице Белоруссии на стадионе "Динамо".

Отметим, что из-за сложностей в переговорном процессе "Матч ТВ" не смог показать встречу. Питерцы нашли выход, договорившись с правообладателем, и запустив трансляцию на своем канале в YouTube.

"Динамо" Мн - "Зенит": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 9 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)