"Динамо" Минск – "Зенит": прямая видеотрансляция

Сегодня, 9 августа, "Зенит" стартует в Лиге Европы. Первая встреча – гостевая в 3-м отборочном раунде второго по значимости турнира с "Динамо" в Минске. Матч состоится в столице Белоруссии. Российские телеканалы не показывают эту игру, но она будет в прямом эфире "Зенит ТВ".

"СЭ" также проведет прямую трансляцию матча "Динамо" Мн – "Зенит".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир "Динамо" Мн – "Зенит".