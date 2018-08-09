"Динамо" Минск – "Зенит": прямая трансляция – в 20.00 (видео)

Сегодня "Зенит" начинает путь в Лиге Европы. Первый матч – гостевой в 3-м отборочном раунде турнира с минским "Динамо". Встреча пройдет в столице Белоруссии. Российские телеканалы не показывают эту встречу, но она будет в прямом эфире "Зенит ТВ"

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Динамо" Мн – "Зенит".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир "Динамо" Мн – "Зенит".