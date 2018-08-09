20:35 | Футбол — Лига Европы

"Динамо" громит "Зенит" в Минске. Лодыгин ошибается. Все голы матча. Видео

Юрий ЛОДЫГИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Юрий ЛОДЫГИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Минское "Динамо" принимает "Зенит" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. "СЭ" ведет прямую видеотрансляцию игры. И показывает вам все голы.

12– я минута. Ошибка Лодыгина

Игрок белорусской команды Урош Николич отличился со штрафного. В этом эпизоде ошибся голкипер сине-бело-голубых Юрий Лодыгин.

Второй мяч своей команды забил Владимир Хващинский. Белорусский футболист сыграл на добивании после отскока мяча от Александра Анюкова.

31-я минута. Гол Хващинского

 

41-я минута. Гол Галовича

 

Динамо Мн - Зенит

 

 

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