"Динамо" громит "Зенит" в Минске. Лодыгин ошибается. Все голы матча. Видео

Минское "Динамо" принимает "Зенит" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. "СЭ" ведет прямую видеотрансляцию игры. И показывает вам все голы.
12– я минута. Ошибка Лодыгина
Игрок белорусской команды Урош Николич отличился со штрафного. В этом эпизоде ошибся голкипер сине-бело-голубых Юрий Лодыгин.
1:0. Лодыгин, мы скучали pic.twitter.com/zJYz57OFWw– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 9 августа 2018 г.
Второй мяч своей команды забил Владимир Хващинский. Белорусский футболист сыграл на добивании после отскока мяча от Александра Анюкова.
31-я минута. Гол Хващинского
2:0. Просто забыли динамовца. pic.twitter.com/90vNVYz9RF– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 9 августа 2018 г.
41-я минута. Гол Галовича
3:0. "Зенит" крупно проигрывает в Минске до перерыва 😱 pic.twitter.com/pmpR1IWACN– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 9 августа 2018 г.