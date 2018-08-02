"Динамо-Брест" Марадоны вышло в 3-й раунд отборочного турнира Лиги Европы

"Динамо-Брест", председателем правления которого является Диего Марадона, вышло в 3-й отборочный раунд Лиги Европы. Белорусский клуб по сумме двух матчей обыграл греческий "Атромитос" (4:3 – дома, 1:1 – на выезде).

Отметим, что греческий клуб на 63-й минуте остался в меньшинстве - две желтые карточки получил хавбек Армин Муякич. Решающий гол "Динамо" забило на 5-й компенсированной ко второму тайму минуте - его автором стал бывший полузащитник московского "Динамо", "Томи" и "Оренбурга" Павел Нехайчик.

На следующей стадии второго по значимости еврокубка команда легенды мирового футбола сыграет с кипрским "Аполлоном". Игры 3-го раунда Лиги Европы запланированы на 9 и 16 августа.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Атромитос" (Греция) – "Динамо-Брест" (Белоруссия) – 1:1 (0:0)

2 августа. Афины. Стадион Peristeri Stadium.

Первый матч – 3:4.