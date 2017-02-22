23:05 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Дик Адвокат: "Смолов - большой талант, как и Кокорин"

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Сегодня. Стамбул. "Фенербахче" - Краснодар" - 1:1. Игорь ШАЛИМОВ и Дик АДВОКАТ.Последнее дело Адвоката. "Краснодар" прошел "Фенербахче"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Краснодаром" (1:1) подчеркнул, что нападающий "быков" Федор Смолов, который отличился забитым голом в ворота его команды, не является суперзвездой.

Специалист, работавший с 2010 по 2012 год со сборной России, отметил, что форвард - талантлив, как и Александр Кокорин.

- Не нужно называть Смолова суперзвездой. Он хороший игрок, большой талант - такой же, как и Кокорин, - приводит ТАСС слова Адвоката. - Повторюсь - он не суперзвезда, но хороший игрок. Если бы он был суперзвездой, то не играл бы за "Краснодар", и не играл бы, например, за "Фенербахче".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4046839

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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jаhlexx

Кокорину чтобы стать звездой, нужно разработать * , научить корячиться на сцене под музыку, петь под чужую фанеру и сделать пересадку мерзкой рожи чтоб никто не узнал

23:27

serzheo

Я щас заплачу.... Что нужно сделать что бы "молодой талант Кокорин" демонстрировал свой талант в другой команде? Закидать автобус Зенита камнями?

23:21

MarkThess

Кокорин -молодой подающий надежды талант.

23:14

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