Дик Адвокат: "Смолов - большой талант, как и Кокорин"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Краснодаром" (1:1) подчеркнул, что нападающий "быков" Федор Смолов, который отличился забитым голом в ворота его команды, не является суперзвездой.

Специалист, работавший с 2010 по 2012 год со сборной России, отметил, что форвард - талантлив, как и Александр Кокорин.

- Не нужно называть Смолова суперзвездой. Он хороший игрок, большой талант - такой же, как и Кокорин, - приводит ТАСС слова Адвоката. - Повторюсь - он не суперзвезда, но хороший игрок. Если бы он был суперзвездой, то не играл бы за "Краснодар", и не играл бы, например, за "Фенербахче".