Дик Адвокат: "Не понимаю, почему Смолов не остался в Голландии"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат в интервью спецкору "СЭ" Дмитрию ЗЕЛЕНОВУ лестно оценил ближайшего соперника в 1/16 финала Лиги Европы – "Краснодар".

– "Краснодар" – хорошая команда, которая очень хочет, но никак пока не может пробиться в топ-клубы российской лиги, – сказал Адвокат. – Я смотрел матчи на сборе в Испании, сделал выводы. Фаворита в игре нет. У "Краснодара" был долгий перерыв, а мы приехали на выезд в непривычный для нас климат.

– Состав "Краснодара" хорошо вам знаком.

– Конечно, со многими ребятами я работал, многих наблюдал. Выделю Смолова, это сейчас мой любимый игрок в России. О'кей, второй после Денисова. Талантливый форвард. До сих пор, правда, не понимаю, почему он тогда не остался в "Фейеноорде". В Голландии у него могло получиться.