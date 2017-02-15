17:21 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Дик Адвокат: "Не понимаю, почему Смолов не остался в Голландии"

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Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат в интервью спецкору "СЭ" Дмитрию ЗЕЛЕНОВУ лестно оценил ближайшего соперника в 1/16 финала Лиги Европы – "Краснодар".

– "Краснодар" – хорошая команда, которая очень хочет, но никак пока не может пробиться в топ-клубы российской лиги, – сказал Адвокат. – Я смотрел матчи на сборе в Испании, сделал выводы. Фаворита в игре нет. У "Краснодара" был долгий перерыв, а мы приехали на выезд в непривычный для нас климат.

– Состав "Краснодара" хорошо вам знаком.

– Конечно, со многими ребятами я работал, многих наблюдал. Выделю Смолова, это сейчас мой любимый игрок в России. О'кей, второй после Денисова. Талантливый форвард. До сих пор, правда, не понимаю, почему он тогда не остался в "Фейеноорде". В Голландии у него могло получиться.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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inspire

Какой Чехии ... Бельгии наверное?

18:08

МистерРис

Дорогой Дик, мне кажется ты немного лукавишь. Причины тебе до боли знакомы. Именно они побудили тебя в свое время оставить сборную Чехии ради сборной России.

17:35

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