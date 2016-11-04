Дик Адвокат: "Могли забить в ворота "МЮ" четыре или пять мячей"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (2:1) отметил, что его команда удачно сыграла в обороне. Также голландец подчеркнул, что стамбульцы могли развить свой успех в атаке.

- Всегда есть разница, где играть: дома или на выезде, - приводит ESPN слова Адвоката. - Даже в Манчестере мы начали матч хорошо, но потом получили два пенальти за пять минут. Знали, что они любят атаковать флангами. Если закрыть их крайних полузащитников, то они не могут пройти оборону. В матчах с "Манчестер Юнайтед", конечно, нужна удача. Но в этом поединке мы очень хорошо защищались. А когда мяч попадал к нам, не стеснялись атаковать. Забили два гола, но могли забить четыре или пять.