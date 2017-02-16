Дик Адвокат: "Краснодар" ничем не удивил"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат после поражения от "Краснодара" (0:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы заявил, что хорошо изучил соперника перед игрой, однако не все его футболисты вошли в игру, сообщает спецкор "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Ответная встреча пройдет в Турции в среду, 22 февраля.

– Меня не устраивает счет 1:0 перед ответным матчем, – отметил Адвокат. – В первом тайме "Краснодар" играл лучше нас, у них были голевые моменты, они забили гол. Мы играли хуже, потому что не все футболисты вошли в игру. Во втором тайме мы наладили свои действия, но нам не везло и не получилось реализовать те моменты, которые мы создавали. В целом, счетом не доволен, но добиться победы на чужом поле, тем более у "Краснодара", достаточно тяжело.

– Удивил ли вас чем-то "Краснодар"?

– Нет, не удивил. На самом деле, мы пристально за ними наблюдали, особенно в Испании на сборах. Мы знали, как они играют в чемпионате и в Лиге Европы, у них крепкая команда, прекрасный стадион, в частности, здесь был обыгран "Зенит". Что касается нас, то нам нужно наладить качество игры наших футболистов перед ответным матчем.