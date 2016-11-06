Дик Адвокат: "Фенербахче" хотел спровоцировать Ибрагимовича и Руни"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат отметил, что в матче группового турнира Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" он дал игрокам задание спровоцировать Златана Ибрагимовича и Уэйна Руни. В концовке первого тайма Ибрагимович вступил в стычку с Симоном Кьером.

- Мы хотели спровоцировать Ибрагимовича и Руни, - цитирует Daily Mirror Адвоката. - Игрокам вроде него нужно пространство для маневра. И нам нужно было заставить их нервничать, когда они получают мяч. Я не удивлен, что Ибрагимович отреагировал таким образом. Я знаю его характер и характер Руни.