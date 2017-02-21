Дик Адвокат: "Фенербахче" хорошо готов к матчу, нет никаких проблем"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат в преддверии ответной встречи в 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что его подопечные лучше играют в родных стенах, а также отметил, что надеется на полные трибуны. Первый матч завершился победой российского клуба (1:0). Второй матч состоится 22 февраля в Стамбуле.

– Игроки очень хорошо готовы к матчу, нет никаких проблем, – цитирует ТАСС Адвоката. – На своем поле мы играем лучше, чем на выезде – особенно если много болельщиков; это факт – можете посмотреть статистику. Болельщики – одна из главных составляющих успеха. Недавно мы играли с "Бурсаспором" – стадион был полон, в такой атмосфере играть очень приятно. А на наших матчах бывает, что трибуны наполовину пусты – это просто недопустимо.