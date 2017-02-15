Дик Адвокат: "Если бы ван Перси был всегда здоров, у "Фенербахче" бы не было конкурентов"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат в интервью спецкору "СЭ" Дмитрию ЗЕЛЕНОВУ выразил надежду, что нападающий Робин ван Перси сможет сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" (22 февраля). 33-летний голландец не прилетел в Россию на первую встречу, которая состоится завтра. По официальной информации – у форварда мышечное повреждение.

– Робин – потрясающий футболист, – сказал Адвокат. – Профессионал, большой мастер, высочайший уровень. Но, к сожалению, ему порой кажется, что ему гораздо меньше лет. Отсюда повреждения. Если бы ван Перси был всегда здоров, у нас бы в Турции просто не было конкурентов. Надеюсь, Робин сыграет в ответном матче.