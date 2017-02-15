Дик Адвокат: "Эменике готов к бою"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги чемпионов против "Краснодара" сказал, что его команда не станет осторожничать в первой игре, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Встреча между командами пройдет завтра в Краснодаре.

– Первый матч очень важен для обеих команд, – сказал Адвокат. – Мы знаем, что делать, чтобы добиться результата. Не будем ждать следующей недели. Постараемся сделать первый шаг в следующий раунд уже сейчас. Потери? Помимо ван Перси это еще Волкан Шен. А вот Эменике в составе, готов к бою.

– Игорь Шалимов сыграет на контратаках. А вы?

– Нам тоже надо победить. Наша тактика всегда зависит от качества состава. Постараемся соблюсти баланс. Вообще, для меня удивительно, что вы говорите о контратаках. "Краснодар" играет дома, на своем стадионе. Зачем ему отсиживаться в обороне? Пусть идет вперед! Знаю "Краснодар" как команду, которая играет в комбинационный футбол, в ее составе такие игроки. Думаю, в Европе недооценивают как турецкий, так и российский чемпионаты. Тем интереснее будет наша встреча. Посмотрим, какая команда окажется сильнее.