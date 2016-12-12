17:25 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Дик Адвокат: "Быстров, Измайлов, Торбинский – все это мои ребята!"

Дик АДВОКАТ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Дик АДВОКАТ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат, которому дозвонился корреспондент "СЭ", выразил большую радость, что жребий отправил его команду в Россию. В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" примет "Фенербахче" у себя дома.

 
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– Что ж, это интересный жребий! – сказал Адвокат в разговоре с корреспондентом "СЭ". – Я с нетерпением жду возвращения в Россию – страну, где я пережил столько запоминающихся мгновений. Хорошие были времена. Но сейчас не время для воспоминаний.

– Что знаете о сопернике? "Краснодар" ведь появился в российском футболе не так давно.

– Ну и что! Зато там много игроков, с которыми я хорошо знаком. Быстров, Измайлов, Торбинский – все это мои ребята! Мамаев, Ари – их тоже прекрасно помню. "Краснодар" – интересная команда, которая уверенно идет в лиге. А еще играет на потрясающем стадионе.

– Кто фаворит?

– Вы же лучше меня знаете особенность российского чемпионата. Перерыв в два с половиной месяца. За это время столько всего может произойти. Вот игроки, про которых я сказал, многие из них сейчас травмированы. Впрочем. А как будет в феврале? Посмотрим. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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