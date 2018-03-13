Диегу Коста и Гамейро не полетят с "Атлетико" на игру с "Локомотивом"

"Атлетико" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива" без двух игроков, сообщает Marca. Нападающие Диегу Коста и Кевин Гамейро не полетят с командой в Москву.

Отмечается, что у футболистов небольшие повреждения. С командой отправится голкипер Ян Облак, который восстановился после повреждения.

Напомним, в первом матче "Атлетико" обыграл железнодорожников со счетом 3:0. Ответная игра состоится 15 марта.