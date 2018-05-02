Диего Симеоне ждет от Филипе Луиса чуда в матче с "Арсеналом"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против "Арсенала" сказал, что защитник Филипе Луис восстановился от перелома малой берцовой кости, полученного в ответной игре 1/8 финала турнира против "Локомотива" (1:5), и выйдет на поле. При этом специалист подчеркнул, что 32-летний бразилец пока не готов играть все 90 минут.

- Он был травмирован два месяца, так что, конечно, не готов играть все 90 минут, - цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне. - Но сейчас заключительная стадия турнира, и тут опытные игроки вроде Филипе совершают чудеса. Он мне нужен. И он будет там.

Напомним, первый матч между "Арсеналом" и "Атлетико" завершился вничью - 1:1. Ответная игра состоится в Мадриде 3 мая, начало - 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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