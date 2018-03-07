Диего Симеоне: "Уважаю Семина. И не только за возраст"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива" отметил, что Юрий Семин - очень мощный смпециалист. Аргентинец также добавил, что уважает Семина за то, как играют железнодорожники.

- Семин – очень мощный тренер, что тут скажешь, – сказал Симоене. – Уважаю его. Но не только за возраст, а за то, как играет "Локомотив". Это отважная команда, ребята играют от сердца! И в русской лиге "Локо" уверенно лидирует, и в Европе играет круто – матч с "Ниццей" чего стоит! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет в Мадриде завтра, 8 марта. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра состоится в Москве 15 марта.