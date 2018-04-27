Диего Симеоне: "Шансы "Арсенала" и "Атлетико" на выход в финал примерно равны"

Главный тренер "Атлетико"​ Диего Симеоне после ничьей с "Арсеналом" в матче 1/2 финала Лиги Европы отметил, что у команд равные шансы на выход в финал. Также он добавил, что мадридцам было тяжело вдесятером противостоять атакам "канониров".



- Очень трудно играть на поле "Арсенала" вдесятером, - цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне. - Мои ребята здорово сражались и прекрасно справились с давлением. Болельщики своей энергией поддержали нашу страсть. Помню матч в Барселоне, когда Филипе был удален уже на 13-й минуте, и матч Лиги чемпионов с удалением Торреса. Команда делала фантастическую работу на протяжении многих лет. На поле "Арсенала", в матче с такой атакующей командой, ребята должны были сохранять предельную концентрацию, не выключаться из игры ни на минуту. В этом все великолепие футбола.

Когда матч протекает в обычном ключе, у тебя больше шансов забить. Сегодня нам пришлось много обороняться. Это показывает, какой у нас характер. Это послание для наших соперников. У нас был трудный год с большими переменами. Мы получили новую арену, новый дом. Рады, что смогли ответить "Арсеналу" на мощь его атак. Шансы на выход в финал у команд примерно равны.