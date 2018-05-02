Диего Симеоне: "Результат первого матча не гарантирует легкой жизни во втором"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против "Арсенала" сказал, что из-за его дисквалификации командой со скамейки запасных будет руководить Херман Бургос. Говоря о составе соперника, аргентинский специалист выделил Александра Ляказетта и Месута Езила.

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- Этот еврокубковый сезон доказывает, что никакой результат первого матча не гарантирует легкой жизни в ответной встрече, - приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА. - Но я надеюсь, что мои ребята будут готовы к предстоящему испытанию.

Завтра со скамейки запасных руководить командой будет Херман Бургос, и у меня нет с этим никаких проблем. Мы знакомы с самого детства и понимаем друг друга с полуслова. Он готов к тому, чтобы руководить командой.

Александр Ляказетт - фантастический футболист. Он не так высок, но блестяще действует на "втором этаже". Этого форварда отличает высокая реализация голевых моментов. В "Арсенале" собраны отличные футболисты. Тренер у нашего соперника тоже прекрасный. Там много креативных игроков, а мозг "Арсенала" - это Месут Езил. В общем, это шикарная команда. Но в полуфинале еврокубка других и не бывает.

Напомним, первый матч между "Арсеналом" и "Атлетико" завершился вничью - 1:1. Ответная игра состоится в Мадриде 3 мая, начало - 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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