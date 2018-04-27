Диего Симеоне: "Принимаем такие решения, которые выгодны команде, а не Косте"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне объяснил, почему Диегу Коста не сыграл в матче 1/2 финала Лиги Европы с "Арсеналом" (1:1). Напомним, нападающий недавно вернулся в строй после травмы.

– Мы взвешиваем все факты, прежде чем принимать решение, – цитирует AS Симеоне. – Принимаем решение на основании медицинских показаний, состояния футболиста, делаем так, как лучше команде, а не чтобы угодить игроку и сделать его счастливым. У Косты есть качества, способные создать проблемы "Арсеналу". И он много тренировался в последние дни.