Диего Симеоне: "Первое слово, которое приходит на ум, когда мы говорим о Венгере? Восхищение"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что очень уважает своего коллегу, наставника "Арсенала" Арсена Венгера. Эти команды встретятся в первом полуфинале Лиги Европы в четверг. Венгер ранее объявил, что завершит карьеру по окончании сезона.

– Восхищение. Это первое слово, которое приходит на ум, когда мы говорим о Венгере. Он создал себя сам, – цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне. – Я чувствую себя молодым тренером, я хочу наблюдать за Венгером и учиться у него. Он очень многого достиг на своем посту.