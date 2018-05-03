03:55 | Футбол — Лига Европы

Диего Симеоне: "Мозг "Арсенала" - это Месут Езил"


Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высоко оценил уровень мастерства игроков "Арсенала". Команды встретятся в ответном полуфинале Лиги Европы.

- В "Арсенале" собраны отличные футболисты, - цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне. - Тренер у нашего соперника тоже прекрасный. Там много креативных игроков, а мозг "Арсенала" - это Месут Езил. В общем, это шикарная команда. Но в полуфинале еврокубка других и не бывает

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http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2018/matches/round=2000894/match=2022217/index.html

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