Диего Симеоне: "Мозг "Арсенала" - это Месут Езил"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высоко оценил уровень мастерства игроков "Арсенала". Команды встретятся в ответном полуфинале Лиги Европы.
- В "Арсенале" собраны отличные футболисты, - цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне. - Тренер у нашего соперника тоже прекрасный. Там много креативных игроков, а мозг "Арсенала" - это Месут Езил. В общем, это шикарная команда. Но в полуфинале еврокубка других и не бывает
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http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2018/matches/round=2000894/match=2022217/index.html