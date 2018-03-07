22:29 7 марта | Футбол — Лига Европы

Диего Симеоне: "Мне нравятся близнецы из "Локомотива"! Как их фамилия?"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива" выделил в составе железнодородников Алексея и Антона Миранчуков. По словам специалиста, у близнецов отличные физические данные.

– Боюсь ошибиться в имени, но мне нравятся близнецы в "Локомотиве", – сказал Симеоне. – Отлично играют! Хорошо видят поле, дополняют друг друга, у них отличные физические данные. Как точно произнести их фамилию? Миранчук, да! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет в Мадриде завтра, 8 марта. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра состоится в Москве 15 марта.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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fedland

Диего два брата это очень дорого, а уж за близнецов и говорить страшно. У Атлетико есть 444 миллиона евро? ну ну...

00:54

malinowae

Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться. Вот статья минздрава как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

00:01

Lars Berger

Березуцкие...)

23:40 7 марта

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