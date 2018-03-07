Диего Симеоне: "Мне нравятся близнецы из "Локомотива"! Как их фамилия?"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива" выделил в составе железнодородников Алексея и Антона Миранчуков. По словам специалиста, у близнецов отличные физические данные.

– Боюсь ошибиться в имени, но мне нравятся близнецы в "Локомотиве", – сказал Симеоне. – Отлично играют! Хорошо видят поле, дополняют друг друга, у них отличные физические данные. Как точно произнести их фамилию? Миранчук, да! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет в Мадриде завтра, 8 марта. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра состоится в Москве 15 марта.