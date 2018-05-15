Диего Симеоне: "Марсель" – опасная команда, особенно в атаке

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, чего он ожидает от матча с "Марселем". Он отметил, что соперник опасен в атаке.

- Завтра мы проведем очередной финал. Сейчас мы преисполнены чувств и эмоций, но в то же время стараемся быть скромными. Мы приложим все силы, ведь в соперниках у нас очень сильная команда, которая тоже крайне трудолюбива и опасно атакует, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА. - Меня не было на бровке в матче с "Арсеналом", не будет и завтра. Жаль, что я не смогу быть в технической зоне, но я всецело доверяю Херману Бургосу. Мы мыслим в едином ключе и много лет работаем вместе.

"Марсель" проводит отличный сезон - и в чемпионате, и в еврокубках. Это будет великолепный финал. Наши команды похожи. Марсельцы, возможно, играют друг с другом не так долго, но они относятся к своему делу с тем же энтузиазмом и отдаются работе без остатка. Финал будет что надо. Опыт в определенной степени может нам помочь, но слишком большого значения у него не будет. Мы тоже будем под давлением. Нужно взять игру в свои руки и доставлять неприятности сопернику везде, где сможем. Нас ждет интенсивный матч. Наши команды во многом схожи. У каждой свои сильные стороны, так что матч будет тяжелым.

В каком бы финале я ни принимал участия - как игрок или как тренер, то всегда был спокоен и думал только о предстоящей игре и возможных ситуациях на поле. Это просто футбольный матч. Чтобы победить, надо играть хорошо. И если мы будем показывать свой футбол, то победа станет гораздо ближе. Необходимо понимать, что следует делать на поле. Мы понимаем, что в этом матче обязаны выигрывать."Марсель" - опасная команда, особенно в атаке. Марсельцы играют глубоко, прямолинейно и располагают молодыми полузащитниками, что обеспечивает команде движение. Димитри Пайет - отличный футболист. У него светлая голова и быстрые ноги, которые за ней поспевают". Мне придется пойти на ряд тяжелых решений по составу. Кого выпустить на поле, а кого оставить в запасе.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Марсель" - "Атлетико". Он состоится 16 мая и начнется в 21.45 по московскому времени.