Диего Симеоне: "Гарантировать себе общий успех в первом матче крайне трудно"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отметил, что в текущем еврокубковом сезоне очень трудно обеспечить себе победу в первом матче. "Атлетико" в ответной встрече 1/2 финала Лиги Европы сыграет с "Арсеналом". В первом матче была зафиксирована ничья 1:1.

– Этот еврокубковый сезон доказывает, что никакой результат первого матча не гарантирует легкой жизни в ответной встрече, – цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне. – Но я надеюсь, что мои ребята будут готовы к предстоящему испытанию.