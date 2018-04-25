Диего Симеоне: "Чтобы попасть в финал Лиги Европы потребуется смелость"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне накануне первого полуфинального матча Лиги Европы с "Арсеналом" отметил, что его команде понадобится смелость и холодная голова.

– С тех пор, как я возглавил "Атлетико", команда стала значительно лучше, – цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне. – Чем выше планка нашей игры, тем выше уровень критики. Но я счастлив здесь. Я надеюсь, мы сможем выйти на "Эмирейтс", где "Арсенал" очень силен, с холодной головой. Чтобы попасть в финал потребуется смелость. Венгер? Я еще чувствую себя молодым тренером и я хотел бы наблюдать за ним и учиться у него. Место, которое он занимает в футболе, удивительно!

Игра состоится завтра на стадионе "канониров" и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию. Ответный матч между "Атлетико" и "Арсеналом" пройдет 3 мая.