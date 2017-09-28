Диего Льоренте: "Зенит" силен, но проиграли из-за собственных ошибок"

Защитник "Реал Сосьедад" Диего Льоренте после матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" (1:3) отметил, что команда допустила две грубые ошибки в обороне в моментах, когда питерцы забивали голы. По его словам, команда проиграла не из-за силы соперника, а из-за своих неудачных действий.

- Чего не хватило "Реал Сосьедад" для равной борьбы с "Зенитом"?

- Думаю, нам не хватило контроля над мячом. "Зенит" очень быстро выходил из обороны, а если отбирал у нас мяч - мгновенно начинал контратаки, с которыми нам было сложно справиться. Первые два гола - две ошибки нашей защиты, которые мы не должны были совершать. Возможно, в рамках целого матча мы владели мячом больше, но этого оказалось недостаточно.

- Вы были готовы к такому высокому уровню игры хозяев?

- Мы знали, что "Зенит" силен, но, повторюсь, проиграли из-за собственных ошибок.

- Как вам стадион в Санкт-Петербурге и атмосфера на нем?

- Отлично, думаю, это один из самых красивых стадионов в Европе, современный и удобный.

- Вы играете в защите, но много забиваете в этом сезоне - вот и сегодня отличились. Так было всегда?

- Думаю, в этом сезоне мне стала больше удаваться игра в атаке при стандартах, но моя основная работа - защищать наши ворота, и сегодня я трижды не справился с этим. Так что сейчас я чувствую себя довольно паршиво. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"