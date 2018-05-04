Диего Годин: "Матч получился тяжелым. Главное, что нам удалось не пропустить"

Защитник "Атлетико" Диего Годин отметил, что в ответном полуфинальном матче Лиги Европы перед его командой стояла задача сыграть на ноль. В четверг мадридский клуб на своем поле победил "Арсенал" 1:0 и выиграл по сумме двух встреч – 2:1.

– Мы знали, что будет тяжело, но, к счастью, сумели сыграть на ноль, – цитирует официальный сайт УЕФА Година. – У нас лучшие болельщики в мире.