Диего Годин: "Готовимся к матчу с "Марселем" как к любому другому финалу"

Защитник "Атлетико" Диего Годин отметил, что готовится к матчу с "Марселем" как к любому другому финалу. Команды завтра встретятся в Лионе. Начало игры - 21.45 по московскому времени.

- У нас команда, которая вместе стала сильнее, - приводит пресс-служба УЕФА слова Година. - Готовимся к этому матчу как к любому другому финалу. Готовимся и головой и сердцем.

Мы в курсе, что у соперника есть великолепные атакующие футболисты. Они любят прямолинейную игру и действуют интенсивно. В этой команде на любой позиции есть игроки, способные повлиять на исход матча. Нам нужно продемонстрировать командный футбол, что мы всегда и делаем - и при игре в обороне, и во время атак.

Знаем, что "Олимпик" - топ-клуб. Хотим провести отличный матч. Хочется, чтобы у наших болельщиков был отличный день, мы полностью сосредоточены на завтрашней игре.