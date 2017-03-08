Дэйли Блинд: "Похоже, "Ростов" в прекрасной форме"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блинд в преддверии гостевого первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" подчеркнул, что команде не стоит думать о состоянии газона на стадионе "Олимп-2". По словам голландского защитника, "МЮ" будет очень важно забить в гостевом поединке, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Ваш тренер много говорил о поле. Как вам оно?

– Если честно, поле не лучшее. Однако это не может служить для нас каким-то оправданием. Хотя поле в том числе может быть травмоопасным. В любом случае нам нужно полностью сконцентрироваться на игре.

– Ваши оппоненты уже победили на своем поле "Баварию" и "Аякс". Что скажете о них?

– Хорошая команда, и, похоже, в прекрасной форме, особенно дома. Всего один проигрыш за тридцать с лишним домашних матчей говорит сам за себя. Но нам нужно играть от себя, от своих качеств, а не от соперника, и побеждать. Мы проанализировали их слабые и сильные стороны, и завтра постараемся применить эти знания.

– Устроит ли вас завтра ничья и победа в ответной игре?

– Цель – разумеется, выигрывать в любом матче. Но надо держать в уме, что есть и вторая игра. Двухматчевые противостояния отличаются от обычных, это стоит учитывать. Хорошо, что есть ответный домашний матч, но мы должны выиграть и здесь, и еще очень важно будет забить.