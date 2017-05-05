Дэйли Блинд: "Было бы приятно сыграть с "Аяксом" в финале"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блинд после первого полуфинала Лиги Европы против "Сельты" (1:0) отметил, что команда должна понимать, что выход в финал еще не обеспечен. По словам голландца, ему хотелось бы встретиться с "Аяксом", который в среду обыграл "Лион" (4:1).

- Я смотрел матч "Аякса" с "Лионом", - приводит De Telegraaf слова Блинда. - Я по-прежнему амстердамец и горжусь командой. Фантастический результат. Было бы приятно сыграть с "Аяксом" в финале. Если говорить о нашей игре, то 1:0 - хороший счет после матча на выезде. Сделали хороший шаг по направлению к финалу, но нужно понимать, что это еще не все. Нужно оставаться в игре.