Дэвид Бентли: "Все стереотипы, которые есть у вас о России, можете выбросить в окно"

Экс-игрок "Ростова" Дэвид Бентли отметил, что ему очень понравился Ростов-на-Дону, в котором он провел несколько месяцев в 2012 году. Он стал первым англчанином в российском чемпионате и провел за донскую команду восемь матчей. По словам Бентли, он никогда не сталкивался с массовыми беспорядками на стадионе "Ростова".

- Я никогда там не видел ничего подобного, - приводит The Sun слова Бентли. - Это хороший город, где очень любят караоке. Вы не поверите, но о России могут быть положительные стереотипы. Караоке там есть в каждом баре. Они там поют Робби Уильямса, и это великолпено. Я мог ходить в караоке каждый день. Там есть красивая набережная с кафе и барами. Я стал первым английским футболистом в России и получил уникальный опыт. Все стереотипы, которые есть у вас о России, можете выбросить в окно. Это очень приятное место.

Стадион "Ростова" похож на старый английский. Новая арена для чемпионата мира будет потрясающей, но это поле будет проблемой для "Манчестер Юнайтед". Они не должны недооценивать "Ростов". Это команда обыграла "Баварию" и никто толком ее не изучил.