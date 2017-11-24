Дэвид Ансуорт: "Хотел бы думать, что игроки "Эвертона" просто сливают меня"

Исполняющий обязанности главного тренера "Эвертона" Дэвид Ансуорт после разгромного поражения от "Аталанты" (1:5) пошутил на тему своей должности. Также он подчеркнул, что так проигрывать встречи нельзя.

- Надеюсь, что игроков не расслабляет тот факт, что я исполняющий обязанности, действительно надеюсь, - цитирует Liverpool Echo Ансуорта. - И я хотел бы думать, что каждый игрок просто сливает меня. Если же это не так, их не должно быть в этом великом клубе. Им нужно понимать, в каком классном клубе они находятся и от них требуется стопроцентная самоотдача, приверженность и желание. Однако только сами игроки знают правду. Так проигрывать в последние 10 минут - неприемлемо.