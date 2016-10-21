Деннис Аого: "Шальке" победил "Краснодар" не без удачи"

Полузащитник "Шальке" Деннис Аого после победы над "Краснодаром" (1:0) в гостевом матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что его команде способствовала удача. По словам Аого, изначально для гельзенкирхенцев задачей минимум была ничья.

– Это была важная игра, – приводит официальный сайт "Шальке" слова Аого. – Обе команды начинали эту встречу с шестью очками в активе. Нашей целью была как минимум ничья. В итоге мы набрали три очка. По тому, как прошел второй тайм, эта победа далась не без удачи. У нас не получалось мешать "Краснодару" на ранних стадиях атаки, нам не хватало жесткой хватки в центре поля. Но по итогам матча мы одержали победу. Счет 1:0 мы с удовольствием принимаем.