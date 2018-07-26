Денис Тумасян: "Волновались, потому что это новый турнир для нас"

Защитник футбольного клуба "Уфа" Денис Тумасян подвел итоги первого первого матча Лиги Европы в рамках второго квалификационного раунда против словенского "Домжале" (0:0).

- Это был наш дебют в еврокубках, считаю, что действовали достойно, создали уйму голевых моментов. Хорошо, что не пропустили, теперь у нас на выезде будет преимущество, двигаемся дальше. "Домжале" - хорошая команда, в таком турнире легко никому не будет. Мы будем биться, хотим продолжать наш путь, это хороший шанс для каждого игрока проявить себя на новом уровне. Теперь начинается подготовка к "Локомотиву".

- Первый тайм получился нервным, в чем причина?

- Турнир новый, все ребята волновались перед игрой, хотели забить, немножко спешили, потом успокоились, создавали моменты, не получилось забить, хорошо, что не пропустили, это тоже большой плюс.

- Следующий матч с "Локомотивом", это плюс, что уже провели матч?

- Они завтра тоже проведут, так что будем в равных условиях, единственное, что на один матч больше будем восстанавливаться. Постараемся победить, будем биться. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Ответный матч состоится 2 августа в Домжале.